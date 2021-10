Paqueta sanctionné par l'OL, le PSG l'avait fait avec Mbappé

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Après l’exemple Marcelo en début de saison, l’Olympique Lyonnais a de nouveau frappé fort dans sa vie de groupe.

Ce jeudi, en raison de son retard de quelques minutes à la causerie d’avant-match, Lucas Paqueta a été éjecté du 11 de départ et s’est retrouvé sur le banc de touche. Peter Bosz a été impitoyable à ce niveau et il a reçu le soutien appuyé de la part de son directeur sportif à l'OL, Juninho. « La non titularisation de Paqueta ? Je préfère perdre 5-0 et même laisser mon poste que prendre des décisions qui vont contre nos valeurs. On a des valeurs, ce n’est pas qu’on est meilleur que les autres, on les décide ensemble. J’ai déjà discuté avec son agent. Malheureusement, il n’y pas de choix. C’est décidé avant. On ne sait pas pourquoi il est arrivé en retard, mais la porte elle était fermée. Et si la porte elle est fermée, et que le coach a démarré la causerie, si un joueur n’est pas entré, il sait qu’il y a quelques chose qui va se passer », a fait savoir à Canal+ le dirigeant lyonnais, pour qui ces mesures fortes garantissent aussi l’institution et le fait que les règles soient les mêmes pour toutes.

Sanctionner un joueur pour non respect des règles du groupe ? Pas un souci pour Juninho et c’est EXTRÊMEMENT bien ! Rien ni personne au dessus du club et du groupe. Certains « grands » clubs devraient s’en inspirer.

Bravo Juni ! https://t.co/3mknxXP4RJ — Football Tactique (@FTactique) October 21, 2021

Un épisode qui a finalement été plutôt apprécié par les supporters de l’OL, ravis de voir que, malgré son statut de superstar du club en raison de son début de saison tonitruant, Lucas Paqueta n’avait pas tous les droits. Et forcément, sur les réseaux sociaux, les regards se sont tournés vers le PSG, où il est souvent souligné que les stars font la pluie et le beau temps. Mais pour ceux qui auraient oublié, Thomas Tuchel avait déjà pris des sanctions exemplaires, et avant un match de premier choix, puisqu’il avait mis à l’écart Adrien Rabiot et Kylian Mbappé du match face à l’OM, en raison là-aussi d’un retard pour une réunion. En tout cas, en ce qui concerne l’OL, le cadre est donné pour cette saison, et surtout, Peter Bosz et Juninho sont parfaitement sur la même longueur d’ondes au sujet de la discipline et des règles imposées aux joueurs.