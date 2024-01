Panique à l'OL, deux défenseurs plombent le maintien

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL a de nouveau chuté en Ligue 1 dimanche dernier sur la pelouse du Havre. La fébrilité de certains défenseurs est inquiétante dans la lutte pour le maintien.

Alors qu'on pensait l'OL sur la bonne voie, le club rhodanien est retombé dans ses travers dimanche sur la pelouse du Havre. Une défaite logique sur le score de 3 buts à 1 qui replace les Gones dans une position délicate. Désormais barragistes, les hommes de Pierre Sage ont encore beaucoup de travail s'ils veulent se sauver. Pour ne rien arranger, l'OL a terminé la rencontre en Normandie avec 9 joueurs. La fébrilité de certains défenseurs pourrait finir par porter préjudice au club dans sa mission maintien. C'est en tout cas ce que pense Le Progrès, qui vise deux joueurs en particulier.

Une défense à la rue

Lors d'un article paru ces dernières heures, le média pointe en effet du doigt la faiblesse de Duje Caleta-Car et Saël Kumbedi : « C’est tout l’enjeu du débat : a-t-il la qualité nécessaire à disposition pour installer cette vision ? Avec un pressing aussi désordonné qu’au stade Océane, des limites techniques phénoménales, et des défenseurs comme Caleta-Car ou Kumbedi donnant le sentiment de n’être efficaces que lorsqu’ils ont une double-sécurité dans leur dos, l’OL peut-il faire autre chose que faire le dos rond, avec un bloc qui fait front ? Les succès contre Toulouse, Monaco et Nantes n’ont-ils pas été acquis avec une plus faible possession et moins de frappes que l’adversaire ? Comme le disent si bien les joueurs en zone mixte, si on pose ces questions, c’est qu’on a sans doute une idée de la réponse ». Dès le week-end prochain en Coupe de France à Bergerac, l'OL devra rassurer et ne pas afficher les mêmes carences, sous peine de vivre une désillusion énorme.