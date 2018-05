OM-Atlético : Le communiqué tombe, l'OL va faire payer les supporters marseillais

Dans : OL, OM, Europa League.

Comme cela a été évoqué ce jeudi, l’Olympique Lyonnais a bien porté plainte pour la dégradation de son stade, ce mercredi soir en finale de la Ligue Europa.

Dans un long communiqué, le club rhodanien a fait savoir que les dégâts ont été commis dans la partie où se trouvaient les fans de l’OM, et a expliqué avoir fait constater tous les problèmes rencontrés, avec un chiffrement des réparations à venir qui devrait être salé pour l’OM. Pour le moment, c’est l’UEFA qui sera en charge d’étudier ces dégâts, alors qu’une enquête est déjà ouverte pour le comportement des fans marseillais pendant le match. Mais le club provençal peut déjà se préparer à recevoir une belle facture.

« À l’occasion de la finale d’Europa League qui s’est tenue ce mercredi 16 mai au Groupama Stadium, de nombreuses dégradations ont été commises dans le stade. Ces dégâts matériels, pour certains conséquents, ont été constatés par un huissier et sont essentiellement localisés sur la partie sud du Groupama Stadium, qui accueillait les supporters de l’Olympique de Marseille. Au-delà des nombreuses portes endommagées, des distributeurs de savon et de papier ont été dégradés dans les sanitaires, des tourniquets de contrôle d’accès abimés, des luminaires détruits, des éléments de vidéosurveillance détériorés et 105 sièges sont à remplacer.

Les concessions alimentaires et merchandising côté sud ont été forcées et des vols de marchandises ont été commis ; cette situation a par ailleurs amené les organisateurs à rapidement fermer ces concessions avant même le coup d’envoi du match, afin de garantir la sécurité du personnel opérant sur cette partie du site. En ce qui concerne la partie sud du terrain, des câblages électriques et une partie des systèmes de LED ont été endommagés par des jets de fumigènes. Par ailleurs, il a été constaté que des fusées de détresse ont été tirées, avant le match, par les supporters marseillais depuis le parking sud du Groupama Stadium en direction du stade. Deux d’entre elles ont atterri sur l’aire de jeu, occasionnant des dommages sur la pelouse. Cinq autres impacts ont été relevés sur la toiture, entrainant des dégâts importants dont les coûts de remise en état seront estimés par les experts dans les prochains jours. L’Olympique Lyonnais, propriétaire exploitant de l’enceinte, a donc déposé, dès le lendemain de la rencontre, trois plaintes nominatives contre des personnes interpellées en flagrant délit de dégradations ou d'infraction et une plainte contre X », a expliqué l’Olympique Lyonnais, pour qui les réparations sont actuellement en cours dans le but d’accueillir de la meilleure façon possible ses supporters lors du match de ce samedi contre Nice.