OL : Zidane craque pour un Lyonnais, ce n'est pas Aouar

Dans : OL.

Le Real Madrid a été étrangement prudent sur le marché des transferts cet été, malgré l’élimination prématurée en Ligue des Champions.

La remise à neuf du stade Santiago-Bernabeu et la crise financière ne permettent pas de faire de grosses folies sur les achats, ce que Zinedine Zidane a accepté sans broncher. S’il est toujours en poste dans un an, l’entraineur français pourrait toutefois avoir de quoi se frotter les mains. En effet, le Real Madrid se prépare une incroyable enveloppe pour recruter. Et recruter français. En premier lieu, les regards se tournent vers Kylian Mbappé, qui est la grande opération que prépare le Real Madrid en juin 2021. Le dossier est énorme, mais il n’est pas le seul à monopoliser l’attention des dirigeants de la Maison Blanche. Il y a la pépite rennaise Eduardo Camavinga, qui fait rêver les dirigeants madrilènes.

Et ensuite, on retrouve un vrai coup de coeur signé Zinedine Zidane, qui le suit depuis des mois. Le technicien français estime que son équipe a besoin d’un passeur décisif capable d’éclairer le jeu, de faire des différences, et de franchir un cap avec un grand d’Europe. Il s’agit de Rayan Cherki. A seulement 17 ans, le milieu offensif est la dernière pépite de l’académie lyonnaise, et il voit son temps de jeu grandir avec son club formateur. Mais l’OL pourrait avoir du mal à résister à une offre vertigineuse, puisque Don Balon affirme que le Real Madrid se garde 40 ME pour s’offrir un joueur en qui Zinedine Zidane croit beaucoup, même si son impact immédiat dans un tel club sera forcément très compliqué.