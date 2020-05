OL : Zéro nouvelle d'Aulas, Coupet part limite écoeuré

Dans : OL.

Quelques minutes après l'officialisation de son départ de Lyon pour Dijon, Grégory Coupet a remis les pendules à l'heures sur le motif de sa décision.

C’est une décision que personne n'avait prévue, mais ce mercredi Dijon a annoncé la signature pour les deux prochaines saisons de Grégory Coupet comme entraîneur des gardiens de but du DFCO. Le portier emblématique des bonnes années de l’Olympique Lyonnais avait intégré le staff du club rhodanien, où il travaillait activement avec Anthony Lopes. Mais c’est désormais fini, le contrat entre Grégory Coupet et l’OL n’ayant pas été renouvelé. Et si on lit entre les lignes sa réaction, sur Twitter, l’ancien gardien de but international de Lyon est dépité, car il aurait aimé qu’au moins on lui dise les choses en face.

Car visiblement, Grégory Coupet a attendu, en vain, une réponse de Jean-Michel Aulas alors que son engagement avec Lyon s’achevait. « Je suis triste bien sûr de partir de l’OL, mais je n’avais plus de contrat et aucune nouvelle de ma direction. Je suis très heureux du challenge que Monsieur Delcourt me propose et aussi très heureux de retrouver quelques potes... », a expliqué l’entraîneur des gardiens de but, qui espérait que du côté de l'Olympique Lyonnais on le traite de manière un peu plus courtoise après avoir tant apporté à l'OL comme joueur, puis dans le staff.