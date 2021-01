OL : Zéro match à Lyon, il vise déjà l'Angleterre

Dans : OL.

Recruté cet été par l’OL à la demande de Bruno Cheyrou, le jeune défenseur Cenk Özkaçar n’a toujours pas joué un seul match avec les professionnels.

Le défenseur central de 20 ans ronge son frein. Barré par Jason Denayer, Marcelo, Sinaly Diomandé ou encore Djamel Benlmari, il n’a pas été utilisé une seule fois par Rudi Garcia dans la capitale des Gaules. Une situation frustrante pour l’ancien joueur de l’Altay SK, recruté pour 1,5 ME par l’Olympique Lyonnais. Interrogé par le média turc Skorer, le papa du défenseur rhodanien a évoqué l'adaptation de son fils en France ainsi que son avenir à moyen terme.

« Il doit améliorer son français. Le club envoie un professeur chez lui 4-5 jours par semaine. Il doit étudier ses leçons, ses entraînements sont intenses. Ce n'est pas facile pour Cenk, c'est un processus difficile. Je crois en mon enfant. Il jouera sûrement le moment venu. Je pense qu'il reçoit actuellement une bonne éducation. Il faut du temps pour être encore meilleur » a indiqué le père de Cenk Özkaçar, lequel ne cache pas que l’Olympique Lyonnais n’est qu’un tremplin pour son fils dans le but d’atteindre d’ici à trois ans le championnat le plus prestigieux d’Europe, à savoir la Premier League. « Son objectif principal est de jouer en Premier League dans 3 ans. Si nous ne nous fixons pas d'objectifs, nous ne pouvons aller nulle part ». Un discours très cash qui ne manquera pas de faire réagir chez les supporters de l’OL, qui n’apprécient généralement guère ce genre d’annonce. Reste maintenant à voir si Cenk Özkaçar aura sa chance la saison prochaine, alors que Djamel Benlamari et Marcelo sont en fin de contrat et que Jason Denayer sera très certainement courtisé.