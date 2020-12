OL : Benlamri a un message pour Lyon et l'Algérie

Dans : OL.

Utilisé à seulement une reprise depuis le début de la saison, Djamel Benlamri a reculé dans la hiérarchie des défenseurs centraux.

En début de saison, le champion d’Afrique avec l’Algérie était la doublure de Jason Denayer et de Marcelo dans l’esprit de Rudi Garcia. Toutefois, le jeune Sinaly Diomandé est rapidement passé devant Djamel Benlamri en s’imposant comme l’alternative n°1 du coach rhodanien en cas d’absence du Belge ou du Brésilien en défense centrale. La situation de l’ancien joueur de Al Shabab préoccupe peu les supporters lyonnais, satisfaits de voir que leur équipe tourner à plein régime, et cela peu importe les joueurs qui composent l’équipe type. En revanche, le discours n’est pas le même en Algérie, où Djamel Benlamri est un taulier… qui ne dispose plus d’aucun temps de jeu.

Via son compte Instagram, le défenseur de l’Olympique Lyonnais a lancé un message à tous les suiveurs de l’OL et des Fennecs au sujet de sa situation, alors qu’il sera en fin de contrat à l’issue de la saison. « Je vais bientôt avoir ma chance à l’OL et je suis certain que je vais pouvoir la saisir, je ne doute pas de mes capacités. Je reçois des messages blessants, parfois, par les supporters algériens, mais il faut nous soutenir nous les joueurs pour le bien de l’EN. Je joue dans une équipe qui est leader du championnat et les places sont chères. Je veux vraiment m’imposer avec Lyon et faire partie des cadres pour être prêt avec l’Equipe Nationale, et je continuerai avec le club pour la fin mon contrat » a lancé le défenseur de l’Olympique lyonnais, loin d’être un premier choix aux yeux de Rudi Garcia mais qui ne désespère pas d’inverser la tendance dans les semaines à venir.