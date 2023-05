OL ‍: Zéro confiance en Textor, la phrase lapidaire

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

John Textor travaille sur le futur organigramme de l'Olympique Lyonnais, mais pour le moment, absolument rien n'est sorti de la part du propriétaire. Et même le maintien de Laurent Blanc n'est pas si garanti que cela.

Le management à l’américaine du nouveau propriétaire de l’Olympique Lyonnais n’inspire pas vraiment confiance au sein d’un club qui a vécu pendant plus de 30 ans sous la coupe d’un président omniprésent qu’était Jean-Michel Aulas. Pour le moment, les modifications de taille apportées récemment n’ont pas encore débouché sur de grandes décisions en ce qui concerne les arrivées. Ce sont les départs qui sont visés, et après Aulas, Bruno Cheyrou et Vincent Ponsot sont ciblés. Mais John Textor ne se précipitera pas et cherche surtout à placer des hommes de confiance qui approuvent à 100 % sa politique dans le futur organigramme de l’OL.

Mais sur le plan organisationnel, le temps presse et le fait que rien ne bouge concrètement commence à sérieusement inquiéter. A commencer par Laurent Blanc, qui ne sait pas de quoi sera fait son avenir malgré le soutien public de John Textor, qui a fait savoir qu’il était soutenu et qu’il serait conservé la saison prochaine. Une sortie rassurante, à première vue. Car pour Vincent Duluc, les belles paroles n’ont pas beaucoup de valeur pour le propriétaire américain de l’OL, et c’est résumé en quelques mots par la plume de L’Equipe. « Officiellement, la tendance est à son maintien : c'est ce qu'avait annoncé Textor, dans sa conférence de presse, le 9 mai sans que l'on sache s'il s'agissait de gagner du temps, en réfléchissant à la réorganisation sportive, ou s'il était sincère. Il est sans doute plus sûr d'écarter la thèse de la sincérité », a lancé Vincent Duluc, qui suit Lyon depuis très longtemps pour le quotidien sportif.

L'OL prend du retard sur les clubs de Ligue 1

De son côté, Laurent Blanc se concentre donc sur la fin de la saison, mais il aimerait clairement en savoir plus, alors que son contrat le maintient de toute façon à l’OL pour encore un exercice. Mais le temps presse, et le club rhodanien, qui a stoppé la plupart de ses dossiers en ce qui concerne le recrutement, doit déjà mettre en place la préparation de la saison prochaine. Et pour le moment, c’est le néant alors que d’autres clubs ont déjà tout prévu. Un retard pas encore inquiétant, mais qui démontre que la formation lyonnaise n’a pas encore les idées claires pour l’avenir.