OL : Zéro but, Moussa Dembélé mis sous pression

Dans : OL.

A la surprise générale, Rudi Garcia avait décidé de placer Moussa Dembélé sur le banc des remplaçants de l’OL contre la Juventus Turin, vendredi en Ligue des Champions.

Auteur d’une prestation insipide contre le Paris Saint-Germain en finale de la Coupe de la Ligue une semaine plus tôt, l’international français a fait les frais de la concurrence imposée par Karl Toko-Ekambi, un attaquant moins prolifique mais au profil différent et qui offrait des possibilités de vitesse intéressantes contre la défense de la Juventus. Il sera désormais intéressant de savoir quel sera le choix de Rudi Garcia pour épauler Memphis Depay à la pointe de l’attaque de l’OL contre Manchester City, vendredi en quart de finale. Ce lundi, le journal L’Equipe se penche sur la question et évoque le cas de l’ancien buteur du Celtic Glasgow.

Le média indique notamment qu’en cas de titularisation, Moussa Dembélé, dont le nom a circulé du côté de Leipzig ce week-end, devra impérativement régler un gros bug : depuis son arrivée à Lyon il y a deux ans, le Français n’a toujours pas marqué le moindre but en Ligue des Champions. « Alors qu’il marquait régulièrement avec le Celtic en C1, Dembélé ne l’a toujours pas fait avec l’OL » note le quotidien. « Lisbonne serait un joli cadre pour effacer ce qui commence à ressembler à une ardoise (…) Le profil de Dembélé semble correspondre à ce que City déteste : de la présence aérienne, de la puissance et des appels en première intention dans son dos » juge par ailleurs le journal, pour qui il y a fort à parier que Moussa Dembélé débutera face au Manchester City de Pep Guardiola. A moins que Rudi Garcia ne réserve une nouvelle fois une surprise de taille à son adversaire et aux observateurs dans son onze de départ.