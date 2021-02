OL : Youssouf Koné prêté en Turquie

Dans : OL.

Prêté à Elche, Youssouf Koné est de retour à Lyon, mais pour mieux repartir en Turquie où il est prêté à Hatayspor.

Prêté depuis le début de la saison au club d’Elche, qui évolue en Liga, Youssouf Koné n’a pas eu le temps de jeu espéré et il a donc demandé et obtenu que son prêt soit stoppé afin de rejoindre le championnat de Turquie. « L’Olympique Lyonnais et le club espagnol d’Elche ont mis un terme au prêt de Youssouf Koné qui prenait fin, initialement, le 30 juin prochain. En manque de temps de jeu, l’international malien a souhaité rejoindre le club turc d’Hatayspor sous la forme d’un nouveau prêt sans option d’achat jusqu’à la fin de saison. Agé de 25 ans, Youssouf Koné est lié à l’Olympique Lyonnais jusqu’au 30 juin 2024 », précise l’OL dans un communiqué.