OL : Yanga-Mbiwa est le renfort de Lyon au mercato

Malgré une tentative de dernière minute, l’Olympique Lyonnais n’a pas réussi à renforcer sa charnière centrale. Ce qui oblige l’entraîneur Rudi Garcia à prendre une étonnante décision.

Toujours aussi transparent sur le marché des transferts, l’Olympique Lyonnais a fait une révélation vendredi soir. Jusque dans les dernières heures du mercato, le club rhodanien a tenté d’obtenir le prêt d’un défenseur central, soit le souhait exprimé par son entraîneur Rudi Garcia. Finalement, aucune piste n’a été validée et les Gones s’appuieront sur les jeunes du centre de formation pour épauler Jason Denayer, Joachim Andersen, Marcelo… et Mapou Yanga-Mbiwa ! En effet, le coach lyonnais, qui estimait l’ancien Montpelliérain totalement hors course il y a encore quelques jours, a subitement décidé d'inclure dans ses alternatives un joueur placardisé depuis très longtemps.

« On a cherché jusqu’au dernier moment un défenseur central mais il n’y avait pas d’intérêt de prendre un joueur moins bon que ce que l’on a. Mapou Yanga-Mbiwa revient dans le circuit de la concurrence, a annoncé le technicien. Aux jeunes Diomandé et Kalulu aussi de montrer qu’on peut compter sur eux. On avait besoin d’un joueur offensif et c’était important de récupérer un joueur du niveau de Karl Toko Ekambi. Il a eu des débuts intéressants. Au milieu, on a eu cette opportunité avec Bruno Guimarães. C’était bien aussi de garder Lucas Tousart pour la fin de saison. Il y a eu la possibilité également de recruter Camilo, qui pourra jouer au début avec la réserve. On fera le bilan du mercato fin mai. » Les prochains mois nous diront si Garcia avait raison d’insister pour le défenseur central.