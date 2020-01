OL : Lyon l'avoue, un dernier coup de folie a été tenté

Dans : OL.

Jeudi, après la qualification de l'Olympique Lyonnais à Nice pour les quarts de finale de la Coupe de France (2-1), Rudi Garcia avait réitéré sa volonté de recruter un nouveau défenseur central en cette fin de mercato.

Sauf qu’au final, l’entraîneur des Gones n’aura pas eu gain de cause. Puisque dans la foulée de l’annonce du transfert de Camilo, le milieu brésilien ayant été recruté pour deux millions d’euros avec un contrat jusqu’en 2024, l’OL a annoncé la conclusion de son mercato hivernal. « L’Olympique Lyonnais informe, par ailleurs, avoir tenté dans les dernières heures du mercato le recrutement d’un défenseur central supplémentaire en prêt, mais toutes les caractéristiques techniques prédéfinies par la cellule de recrutement n’étaient pas réunies. Rudi Garcia, Juninho et Florian Maurice ont décidé collectivement de faire confiance aux deux jeunes joueurs du centre de formation, Pierre Kalulu et Sinaly Diomandé », explique le club rhodanien dans un communiqué.

Malgré tout, l’OL aura été très actif en ce mois de janvier, avec les arrivées de Karl Toko Ekambi (prêt de 4 ME avec une option d’achat de 11,5 ME), de Tino Kadewere (12 ME puis prêt au Havre), de Bruno Guimaraes (20 ME) et donc de Camilo. À noter que Lucas Tousart a aussi fait le chemin inverse avec un transfert au Hertha Berlin (25 ME), assorti d’un prêt à l’OL jusqu’à la fin de saison. Autant dire que Jean-Michel Aulas et Juninho n’ont pas chômé en cette nouvelle année 2020.