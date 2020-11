OL : West Ham est chaud pour Dembélé, une attaque dès le 1er janvier ?

Dans : OL.

Après une saison pleine à 24 buts, Moussa Dembélé ne s’attendait certainement pas à connaitre pareil retournement de situation.

Les changements opérés par Rudi Garcia ont relégué l’attaquant de l’OL sur le banc de touche, et il ne parvient plus pour le moment à inverser la tendance. L’ancien du Celtic Glasgow et de Fulham, formé au PSG, prend son mal en patience, mais pour un joueur acheté pour 22 ME, la pilule est forcément difficile à avaler. Pour le moment, Moussa Dembélé ne dit rien et bosse en espérant avoir à nouveau sa chance de briller. En coulisses, c’est différent car son profil taillé pour la Premier League intéresse au plus haut point West Ham, qui l’a déjà approché l’été dernier. Cette fois-ci, ce ne serait pas étonnant qu’une offre concrète soit effectuée au début du mois de janvier, et il ne faudra pas se manquer. C’est l’avis d’Alex McLeish, ancien boss légendaire des Glasgow Rangers et ex-manager de plusieurs formations de Premier League.

« Dembélé a été annoncé proche de plusieurs équipes anglaises depuis longtemps. West Ham, avec Antonio blessé pour longtemps, est un peu court devant. Et le manager préfère pouvoir s’appuyer sur un joueur capable de garder le ballon, et c’est le cas de Dembélé. West Ham est très ambitieux et ils ont certainement bien travaillé pour vouloir Dembélé à ce point et savoir qu’il peut s’intégrer parfaitement à l’équipe », a prévenu pour Football Insider l’ancien sélectionneur de l’Ecosse, pour qui West Ham sera prêt à faire de gros efforts pour s’offrir le Lyonnais. Nul doute qu’en cas d’offre supérieure à 25 ME, Jean-Michel Aulas commencera à regarder de près pour un départ, surtout pour un joueur qui n’est pour l’heure que remplaçant.