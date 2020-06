OL : Virage à 180 degrés, Aouar parti pour rester ?

Dans : OL.

Disposant d’un bon de sortie, Houssem Aouar semble être le Lyonnais le plus proche d’un départ dans l’optique du mercato.

Courtisé par Manchester City ou encore la Juventus Turin, le meneur de jeu rhodanien souhaite découvrir l’étranger afin de passer un cap supplémentaire. Néanmoins, sa valeur marchande a considérablement baissé en raison de l’arrêt des compétitions en France, qui pourrait clairement mettre en cause un éventuel transfert, selon les informations du journaliste du Daily Mirror, David Maddock. S’exprimant au sujet d’Houssem Aouar dans le podcast Blood Red et évoquant notamment l’intérêt de Liverpool pour le n°8 des Gones, l’insider britannique a indiqué que la tendance était désormais à ce qu’Houssem Aouar dispute une saison supplémentaire à Lyon avant de partir à l’étranger.

« Pour Liverpool, il est essentiel de ne pas dépenser des sommes énormes pour les signatures et Aouar est un très bon exemple. Les Reds l’ont suivi et ça avant qu’il intègre l’équipe première de Lyon. Il a participé à des tournois de jeunes où Liverpool a été le premier à l’observer. Et je pense que le club va continuer à le suivre. Maintenant, je dirais qu’il est peu probable qu’il parte cet été. Je pense que Lyon l’aurait vendu cet été dans des circonstances normales, mais le marché a chuté pour tout le monde. L’Olympique lyonnais ne peut plus se permettre d’acheter des joueurs, à moins qu’ils ne vendent, mais ils ne peuvent pas vendre parce que leurs joueurs ne valent pas autant sur ce marché actuel qu’il y a quelques mois. L’OL voudrait de toute manière en obtenir une somme entre 55 et 66 millions d’euros et Liverpool ne le fera pas. Après peut-être que l’été prochain, tout redémarrera » a indiqué le journaliste, pour qui un transfert d’Houssem Aouar à Liverpool est improbable. Reste à voir si le discours sera le même du côté de Manchester City et de la Juventus Turin, également intéressés de longue date.