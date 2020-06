OL : 70 ME pour Aouar et Dembélé, Riolo signe à la place d’Aulas

Dans : OL.

Cet été, l’Olympique Lyonnais devrait perdre plusieurs de ses meilleurs éléments. Lucas Tousart a déjà fait ses valises, et il pourrait être imité par Houssem Aouar et Moussa Dembélé.

Le milieu de terrain formé à Lyon dispose d’un bon de sortie, et figure dans les petits papiers de Manchester City et de la Juventus Turin. De son côté, le meilleur buteur des Gones est très apprécié en Angleterre, où Manchester United, Arsenal et Chelsea le suivent. Pour de nombreux observateurs, ces deux départs paraissent inévitables. C’est notamment l’avis de Daniel Riolo. Sur l’antenne de RMC, le consultant a indiqué qu’en cas de non-qualification en coupe d’Europe la saison prochaine, il serait logique de laisser filer Aouar et Dembélé, à condition de récolter 70 ME… pour le package des deux joueurs. Une somme qui paraît tout de même assez basse quand on connaît la valeur marchande des deux joueurs. Mais la crise du Covid-19 est passée par là…

« Le contexte va faire baisser les prix mais au minimum, Aouar et Dembélé ensemble on sera aux alentours de 70 ME. Je ne sais pas si les prix vont rester élevés ou pas. Mais globalement, c’est un package que tu vas difficilement refuser dans une idée où tu ne vas pas jouer la Ligue des Champions. Pour jouer le podium en Ligue 1, tu restes compétitif même s’il n’y a plus de Dembélé et Aouar. De toute façon, tu ne vas pas pouvoir les garder tous. Ils ont une valeur marchande, donc ils vont partir » a indiqué Daniel Riolo, pour qui l’Olympique Lyonnais ne devrait pas se montrer trop gourmand cet été, l’ensemble du marché des transferts étant totalement chamboulé par la crise sanitaire et économique. Reste maintenant à voir si Jean-Michel Aulas l’entendra de cette oreille, lui qui rêvait sans doute de récolter une somme avoisinant les 70 ME… pour un seul des deux joueurs cités par Daniel Riolo.