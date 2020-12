OL : Vincent Duluc est cash sur le problème Dembélé

Dans : OL.

Doublure de Memphis Depay dans l’esprit de Rudi Garcia cette saison, Moussa Dembélé était titulaire face à Brest, mercredi soir.

Auteur d’un seul petit but en Ligue 1 depuis le début de la saison, l’ancien international français n’a pas véritablement saisi l’opportunité offerte par son entraîneur. Assez décevant sur le front de l’attaque de l’Olympique Lyonnais, Moussa Dembélé est loin d’avoir fait oublier Memphis Depay sur cette rencontre. Dans les colonnes du journal L’Equipe, Vincent Duluc est revenu sur la méforme persistante de l’ex-attaquant du Celtic Glasgow, meilleur buteur de l’OL la saison dernière. Aux yeux du journaliste, les performances trop décevantes des remplaçants sont une véritable limite des Gones dans ce championnat. Le constat est valable pour Dembélé, mais également pour Bruno Guimaraes ou encore Maxence Caqueret…

« Bonne nouvelle : l'entraîneur lyonnais a trouvé une équipe type. Mauvaise nouvelle : l'autre équipe n'est pas aussi bonne. . Dimanche, il a dominé le PSG (1-0) avec un milieu à trois Thiago Mendes - Paqueta - Aouar qui a marché sur Verratti, Paredes et quelques autres. Mercredi, Mendes était suspendu, Paqueta sur le banc, et le duo Guimaraes - Caqueret n'a eu ni le même impact, ni la même influence face à Brest (...) Quant à Moussa Dembélé, préféré à Memphis Depay, qui avait été très discret à Paris, il illustre exactement le problème : Rudi Garcia le fait jouer pour maintenir les remplaçants dans le coup, entretenir la concurrence et la dynamique du groupe, et cette main tendue (il a été titulaire six fois) a eu peu de suite positive à ce jour, puisque Dembélé a inscrit un seul but en quinze apparitions » a analysé le journaliste, pour qui les remplaçants devront rapidement se mettre au niveau des titulaires à Lyon. Sans quoi, en dépit de leur statut ou de leur salaire pour certains, ils chaufferont le banc de l’OL jusqu’à la fin de la saison.