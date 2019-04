OL : Valentin Rongier à Lyon, un deal à 14ME au mercato ?

Dans : OL, Mercato, FC Nantes.

C'est le 11 juin prochain que débutera officiellement le mercato d'été 2019, la LFP ayant officialisé mercredi les dates de la période des transferts. Mais même s'il faudra attendre deux mois avant de voir des dossiers devenir officiels, les rumeurs commencent déjà à circuler et cela de plus en plus intensivement. Ainsi, ce vendredi, à quelques heures du match entre le FC Nantes et l'Olympique Lyonnais, Le Progrès affirme que le club de Jean-Michel Aulas aurait un intérêt certain pour Valentin Rongier, le milieu de terrain de 24 ans des Canaris.

Lié encore trois ans avec son club formateur, Valentin Rongier pourrait rejoindre l'Olympique Lyonnais pour un montant tournant autour de 14ME. Reste à savoir si une éventuelle offre de JMA saura convaincre Waldemar Kita de céder un joueur emblématique du FC Nantes, qui a récemment fait parler de lui suite à un étonnant échange verbal avec l'arbitre du récent PSG-FCN. Quoi qu'il en soit, l'Olympique Lyonnais semble avoir le désir de renforcer très sérieusement son milieu de terrain lors du prochain mercato, puisque pour l'instant toutes les rumeurs concernent ce secteur de jeu.