OL : United prêt à bondir sur Depay au mercato ?

Dans : OL.

Dans une interview accordée à OL-TV fin août, le directeur sportif lyonnais Juninho confirmait que Manchester United disposait d’une clause de rachat prioritaire pour Memphis Depay au mercato.

Cela signifie que si un club européen se manifeste afin de recruter l’international néerlandais, l’OL a l’obligation d’en informer Manchester United. Et les Red Devils ont la priorité s’ils souhaitent griller la concurrence pour rapatrier leur ancien attaquant de 26 ans. Une clause qui n’est pas souvent évoquée dans les médias, où Memphis Depay est plutôt envoyé à la Lazio Rome, au Milan AC ou encore au Borussia Dortmund ces dernières semaines. C’est pourtant du côté de Manchester United que pourrait s’écrire l’avenir du Néerlandais, selon les informations d’United In Focus.

Manchester United très attentif au dossier Depay

Le média spécialisé dévoile que les dirigeants de Manchester United observent la situation de Memphis Depay avec beaucoup d’attention, d’autant plus que le capitaine de l’OL sera en fin de contrat avec les Gones en juin 2021. Pour l’heure, les Red Devils ne se sont pas officiellement manifestés auprès de Jean-Michel Aulas ou de Juninho afin de faire valoir leur droit de rachat. Mais le média indique que si un club comme le Borussia Dortmund venait par exemple à se positionner dans les jours à venir, Manchester United songera très sérieusement à griller la concurrence. Soit pour intégrer Memphis Depay à son effectif la saison prochaine et le mettre dans les pattes d'Anthony Martial… soit pour le racheter et le revendre directement pour une somme plus importante et effectuer ainsi une belle opération financière. Quoi qu’il en soit, Lyon gardera un œil sur Manchester United dans le bouillant dossier Memphis Depay au mercato.