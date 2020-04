OL : Une taupe ? Rafael rappelé à l'ordre !

Dans : OL.

Le week-end dernier, une polémique a enflé autour de la fameuse taupe du vestiaire au sein de l’Olympique Lyonnais. Une histoire qui a agacé Léo Dubois…

Samedi dernier, le journal L’Equipe révélait quelques informations internes du côté de Lyon. Alors qu’une visio-conférence entre joueurs aurait dû rester secrète, le contenu des différentes discussions s’est finalement retrouvé rapidement dans les colonnes du quotidien du sport français. Parmi les révélations, on apprenait notamment que le groupe de Rudi Garcia avait refusé l’effort salarial de 25 à 70 % proposé par Jean-Michel Aulas. Une sortie de vestiaire qui avait rendu fou Rafael. « J'ai vu que des choses sont sorties après une réunion des joueurs. Ça me choque beaucoup. Je sais que le mec qui a fait ça ne va pas venir ici pour le dire, car il n'a pas de couilles pour faire ça, ni pour respecter une réunion privée », avait lancé le défenseur brésilien de l’OL, qui a alors ressorti le mythe de la taupe du vestiaire à Lyon. Une polémique pas vraiment au goût de Léo Dubois, qui aurait aimé une intervention plus discrète.

« La polémique sur la taupe dans le vestiaire de l’OL ? Je ne prends pas ça par-dessus la jambe. Ce n’est pas la peine d’en faire une affaire d’état non plus. Mais, c’est important aussi de se rendre compte qu’il faut faire attention quand on parle, quand on lit. Il y a des choses qui doivent rester à l’intérieur du groupe, surtout sur des sujets aussi importants et sensibles. La réaction de Rafael, je la comprends. Je ne l’ai pas exprimé de la même manière, mais en tout cas, il ne faut pas banaliser ce geste. Il faut pouvoir en discuter. Il faut être cohérent entre nous pour pouvoir se faire confiance. Un couteau dans le dos ? Non, car on ne sait pas qui a fait ça… Mais on ne doit pas faire une polémique médiatique autour de ça. Si on a des choses à régler, on doit les régler entre nous, et que ça reste entre nous. Il faut gagner la confiance de tout le monde pour aller chercher nos objectifs sur le terrain après, tous ensemble. Je sais qu’on a de jeunes joueurs dans l’équipe… J’incrimine personne car je ne sais pas qui a fait ça, mais il faut faire attention », a lâché, sur la chaîne Youtube de l’OL, l’international français, qui espère donc que tout ce cirque médiatique servira de leçon au joueur qui a fauté...