OL ‍: Une star africaine pour remplacer Lucas Perri ‍?

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Le départ de Lucas Perri étant acté, et dans l'attente du règlement du dossier Matt Turner, l'Olympique Lyonnais travaille sur différentes pistes. L'une mène vers Yahia Fofana, le gardien international ivoirien du SCO Angers.

A moins de trois semaines de la reprise du championnat de Ligue 1, Paulo Fonseca ne sait pas réellement qui sera son gardien de but titulaire la saison prochaine. Lucas Perri ayant signé à Leeds en échange de 16 millions d'euros, l'entraîneur portugais de l'Olympique Lyonnais doit patienter en espérant que l'avocat désigné par l'OL pour régler le contentieux avec Nottingham Forest concernant Matt Turner fasse vite pour régler cela.

Dans ce contexte, le club rhodanien doit tout de même travailler sur d'autres pistes, Lyon n'ayant pas l'intention de payer 8 millions d'euros pour le portier nord-américain. Et ce lundi, c'est le nom de Yahia Fofana, le gardien de but de 24 ans d'Angers et de l'équipe de la Côte d'Ivoire, qui est évoqué pour devenir le dernier rempart de l'OL. Après avoir fait ses classes dans toutes les sélections de jeunes avec la France, Fofana a ensuite opté pour les Éléphants, avec qui il a remporté la CAN.

Fofana numéro 1 à l'OL ?

Pour l'instant et compte tenu de la situation pour le moins confuse de son côté, l'Olympique Lyonnais n'a pas encore transmis la moindre offre au SCO. Mohamed Toubache-Ter confirme que le club angevin attend toujours « un signe de Lyon… » concernant Yahia Fofana, formé au Havre et qui est arrivé libre à Angers en 2022. Agé de 24 ans, le natif de Paris est un solide gardien de but de 1m94, et ses performances ont été excellentes avec le club angevin, même s'il n'a pas toujours été aidé par une défense fragile. Fofana étant à l'entame de sa dernière année de contrat avec Angers, on imagine bien que les négociations ne seront pas d'une complexité absolue entre les deux clubs.

Mais avant cela, il va falloir que l'Olympique Lyonnais ait l'esprit clair concernant la situation de Turner, ultime cadeau empoisonné de John Textor avant de partir vers Botafogo. Et du côté d'Angers, on doit probablement attendre des nouvelles et rapidement de l'OL.