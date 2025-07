L'OL n'arrive toujours pas à virer Matt Turner

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Recruté par John Textor pour remplacer Lucas Perri, Matt Turner, le gardien de but nord-américain, est au coeur d'une embrouille XXL. L'Olympique Lyonnais tente de casser ce contrat délirant, sans pour l'instant avoir réussi.

L'Olympique Lyonnais a officialisé samedi le transfert de Lucas Perri à Leeds, le club de Michele Kang empochant 16 millions d'euros en échange du gardien de but brésilien, lequel aura fait une courte carrière sous le maillot de l'OL. Désormais, Lyon doit trouver un nouveau gardien de but de standing, mais en attendant, c'est surtout le service juridique du club rhodanien qui est à la manœuvre. Car, dans l'un de ses nombreux coups de poker, John Textor avait déjà recruté un portier pour l'Olympique Lyonnais en la personne de Matt Turner, l'international américain sous contrat avec Nottingham Forest, club avec lequel Textor a fait des affaires pour le moins tordus. La semaine passée, L'Equipe avait révélé que l'OL avait diligenté un avocat pour tenter de trouver une solution, puisque Turner avait été recruté pour 8 millions d'euros, alors que le club de Ligue 1 n'avait alors pas la possibilité de signer des renforts.

L'OL a un gardien de but dont il ne veut pas

Accord OL-Leeds, Lucas Perri rapporte 16ME à Lyon https://t.co/cOrTW4RmDd — Foot01.com (@Foot01_com) July 26, 2025

Mais, ce lundi, Le Progrès confirme que pour l'instant, la situation n'a pas évoluée et que l'Olympique Lyonnais n'a toujours pas réussi à se dépêtrer de ce contrat de 8 millions signé officiellement par le club rhodanien, et qui ne peut pas être effacé d'un coup de baguette magique. Evángelos Marinákis, le patron de Nottingham Forest, et grand ami de John Textor, estime que l'OL s'est engagé dans le dossier Matt Turner et que le gardien de but de 31 ans va donc devoir rejoindre Lyon, où l'on devra respecter les engagements pris contractuellement. De son côté, Michael Gerlinger a déjà fait savoir que l'Olympique Lyonnais étudiait tout cela de très près. « Un document signé par un contractant qui est interdit de recruter quand il le signe pose forcément question », fait remarquer notre confrère du Progrès. De la réponse à cette remarque dépend l'avenir de Matt Turner à l'OL.