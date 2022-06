Flop à l'OL, Kadewere fait une mise au point !

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Arrivé à l'OL en 2020 avec beaucoup d'espoirs placés en lui, Tino Kadewere se retrouve aujourd'hui dans une impasse. L'attaquant du Zimbabwe est plus que jamais sur le départ du club rhodanien.

En 2020, l'OL avait placé beaucoup d'espoirs en Tino Kadewere. L'attaquant sortait de très belles prestations avec Le Havre en Ligue 2. Mais pas grand-chose ne s'est passé comme prévu pour le joueur de 26 ans, aujourd'hui remplaçant à l'OL et victime de blessures à répétition. Une situation que ne lui convient pas et qui le pousse à réfléchir sur son avenir. Actuellement en vacances en Afrique du Sud, Kadewere fera le point prochainement sur son avenir à l'OL. S'il ne se dit pas pas inquiet concernant la concurrence, une arrivée d'Alexandre Lacazette cet été dans le Rhône fragiliserait encore plus son statut. Kadewere s'est d'ailleurs livré sur son futur pour The Herald.

Kadewere à l'OL, clap de fin ?

Après une saison galère marquée par un nombre de matchs minimes et une volonté de désormais se relancer, Tino #Kadewere pourrait retrouver le sourire. En effet le @SB29 ⚪️🔴 garde un œil sur lui et pourrait tenter de s’offrir l’international Zimbabwéen cet été.



A suivre.. pic.twitter.com/Hv75GjUOx3 — DailyGones TV (@DailyGonesTV) May 31, 2022

Le média écossais voulait en effet en savoir plus sur la situation de Kadewere, en échec à Lyon et courtisé en Premier League mais aussi en France du côté du Stade Brestois. « En Europe, il y a toujours de la concurrence, peu importe où vous allez. Donc je ne suis pas inquiet par rapport à ça mais plus de choses seront décidées après mon entretien avec l'OL », a notamment indiqué l'attaquant rhodanien, avant que son frère complète ses propos. « Il a toujours un contrat avec Lyon et en tant que professionnels, nous respectons cela même s'il y a plusieurs clubs qui montrent de l'intérêt ». Estimé à 6 millions d'euros, Tino Kadewere ne semble plus rentrer dans les plans de l'OL, qui devrait recruter en attaque lors du prochain mercato estival. Comme l'a récemment rappelé Jean-Michel Aulas, des risques seront pris afin de permettre à l'OL de renouer avec les premières places de Ligue 1 la saison prochaine. Auteur de 20 apparitions cette saison toutes compétitions confondues avec l'OL pour un petit but marqué, Kadewere, sous contrat jusqu'en 2024, va donc certainement devoir se trouver un nouveau club après une réunion prochaine avec les Gones. Une opération qui arrangerait toutes les parties concernées.