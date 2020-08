OL : Une offre arrive d'Italie, le départ d’Aouar se précise

Dans : OL.

Très en vue pendant la phase éliminatoire de la Ligue des Champions, Houssem Aouar intéresse du beau monde sur le marché des transferts. Le milieu de l'Olympique Lyonnais pourrait faire l'objet d'une offre dans les prochains jours.

Focalisé sur la reprise de l’Olympique Lyonnais ce vendredi en Ligue 1, Houssem Aouar a habilement dribblé la question de L’Equipe sur son avenir. « Je ne suis pas encore parti ! Mon envie aujourd'hui ? Elle est très dure, celle-là... (rires) J'ai envie que l'on réussisse un bon début de championnat. Et que l'on batte Dijon pour commencer », a simplement répondu le milieu de 22 ans. Et pourtant, ça s’active en coulisse pour le joueur sous contrat jusqu’en 2023. Outre l’intérêt de Manchester City, probablement occupé par le gros dossier Lionel Messi, Arsenal essaie également d’attirer le Gone. Les Gunners ont en effet proposé d’inclure leur milieu Mattéo Guendouzi (21 ans) dans la transaction, sans succès puisque leur offre a été refusée.

C’est donc au tour de la Juventus Turin de passer à l’action. Selon les informations récoltées par Foot Mercato, la Vieille Dame s’intéresse réellement au profil d’Aouar. A tel point que le champion d’Italie envisage sérieusement de transmettre une proposition concrète dans les prochains jours. Preuve que le nouvel international français a définitivement tapé dans l’oeil des Bianconeri pendant leur confrontation en huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Reste à savoir si l’offre italienne suffira pour convaincre le club rhodanien, prêt à laisser filer son talent pour 60 millions d’euros.