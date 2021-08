OL : Une fin de mercato en furie pour Juninho

Dans : OL.

Par Alexis Rose

À une semaine de la fermeture du marché des transferts, l’Olympique Lyonnais va encore bouger dans tous les sens, avec notamment des joueurs brésiliens.

Depuis qu’il a pris la direction sportive du club rhodanien en main, Juninho a fait parler son amour pour les Brésiliens. Au cours des dernières saisons, il a notamment recruté des joueurs comme Bruno Guimarães ou Lucas Paquetá, qui font désormais partie des leaders techniques de l’OL. Cet été aussi, le directeur sportif a parlé portugais sur le mercato, puisqu’il a renforcé le poste de latéral gauche avec Henrique, arrivé libre de Vasco de Gama, et surtout avec Emerson, le champion d’Europe italien ayant été prêté par Chelsea la semaine dernière. Si Juni a un peu changé d’air en faisant venir le Suisse Xherdan Shaqiri, l’une des priorités de Peter Bosz, lundi, il devrait vite retourner à son premier amour.

Pas de Flamengo pour Thiago Mendes

Dans le sens des départs d’abord. Puisqu’après avoir récupéré 11 millions d’euros avec la vente de Jean Lucas à Monaco, l’OL pourrait en faire de même avec Thiago Mendes. Selon les informations de RMC, l’ancien milieu de Lille a « de très grandes chances de partir avant la fin du mercato ». Mais pour aller où ? Probablement pas à Flamengo, vu que le club brésilien a plus ou moins lâché l’affaire, comme l’explique Bruno Spindel. « Le mercato se ferme le 30 août, nous sommes reconnaissants pour tout ce que le joueur a fait et nous comprenons la position de Lyon. Il reste encore un peu de temps, mais je pense qu'il est peu probable que quelque chose change », a confié le directeur sportif de Flamengo, qui sait que l’OL est intraitable dans ce dossier Mendes. Mais sachant que le milieu de 29 ans a envie de partir, tout en étant en froid avec les supporters, son départ pourrait quand même se faire à la dernière minute.

David Neres en plan B derrière Azmoun

Si jamais Lyon arrive à récupérer quelques millions d’euros avec Thiago Mendes, Juninho pourrait s’en servir pour recruter un nouvel attaquant. Si la priorité se nomme toujours Sardar Azmoun, Lyon reste ouvert à d’autres opportunités. Et d’après le journaliste Pol Barruyer, l’OL s’intéresse de près à David Neres. En quête d’un nouveau challenge, sachant que l’Ajax ne compte plus trop sur lui, l’ailier brésilien se verrait bien revenir sous les ordres de Peter Bosz, son ancien coach à Amsterdam. Sauf que ce dossier s’annonce d’ores et déjà compliqué pour les Gones. Sachant que Neres dispose d’un énorme salaire, mais aussi et surtout parce que la concurrence étrangère est forte. Dans tous les cas, Jean-Michel Aulas n’a pas menti en disant que l’OL n’en avait pas encore fini avec son mercato estival...