OL : Lyon sort les barbelés pour Mendy et Tousart au mercato

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Tandis que le départ de Nabil Fekir à Liverpool pour 60ME ne fait plus beaucoup de doute, Lyon devrait « fermer la porte » à tous ses autres éléments d’avenir, selon L’Equipe. Courtisé par le FC Barcelone après une première saison réussie en Ligue 1, Ferland Mendy est au cœur du projet de l’OL. Et selon les informations du journal national, il est hors de question pour Jean-Michel Aulas de discuter d’un éventuel départ de l’ancien Havrais, véritable révélation de la saison au poste de latéral gauche et qui s’est imposé comme indiscutable devant Fernando Marçal.

Pilier du milieu de terrain de l’OL après les départs de Corentin Tolisso au Bayern et de Maxime Gonalons à la Roma, Lucas Tousart est également courtisé. Le natif d’Arras plaît beaucoup en Série A, où l'Inter est attentif à ses prestations. Mais les dirigeants de l’OL devraient se montrer « inflexibles » afin de conserver leur milieu défensif selon L’Equipe, qui confirme que Houssem Aouar devrait être prolongé et que l’option d’achat de 8ME pour Tanguy Ndombele, « qui suscite l’intérêt du PSG et de Tottenham », a été levée. C’est donc avec sérénité et en attendant des renforts que les supporters rhodaniens attendront le mercato cet été…