OL : Un vrai public, Laurent Blanc énerve Lyon

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Ce dimanche en Ligue 1, l'OL recevra Montpellier au Groupama Stadium. Laurent Blanc espère voir les fans rhodaniens venir en nombre un peu plus souvent.

L'OL n'a plus grand-chose à jouer en cette fin de saison. Il reste un infime espoir de pouvoir accrocher la cinquième place et les Gones espèrent bien tenter leur chance à fond. Cela ne sera pas chose aisée mais Laurent Blanc n'a pas encore dit son dernier mot. L'ancien coach du PSG s'appuie sur ses jeunes qui lui rendent pour le moment la confiance accordée. Aussi, Laurent Blanc espère pouvoir compter sur le soutien du public, qui n'a pas été tendre avec son équipe ces derniers mois. Le champion du monde 98 n'a pas hésité à lancer un message fort aux amoureux de l'OL.

Laurent Blanc lance un appel aux fans

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Olympique Lyonnais (@ol)

Présent en conférence de presse ces dernières heures, Laurent Blanc en a dit plus sur le sujet, indiquant clairement que les fans lyonnais n'étaient pas assez présents pour soutenir leur équipe. « Je pense que pendant un certain temps, les joueurs ont été plus libérés de jouer à l’extérieur plutôt qu’à domicile. Je sais que c’est paradoxal, mais ça peut arriver. Quand je vois un match à Strasbourg où le stade est plein, avec tous les supporters derrières leur équipe, je trouve ça beau. Je me dis que la pression est sur nous. J’aimerais que l’adversaire qui vienne à Lyon ait cette même pression. Pour l’instant ce n’est pas le cas. Il n’y a rien de méchant, c’est un constat. J’aimerais qu’un jour le stade de Lyon soit plein et derrière son équipe. Je ne vous garantis pas qu’on fera un grand match, mais j’aimerais le connaître. En revanche, contre Marseille, sincèrement, c'était beau », a notamment déclaré Laurent Blanc, peu adepte de la langue de bois en général et qui ne manquera pas de faire réagir les supporters de l'OL. Reste à savoir si le message sera entendu, alors que les Gones peuvent profiter d'un outil magnifique à disposition avec un enceinte de près de 60 000 places.