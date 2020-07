OL : Un tueur à Lyon, Rudi Garcia sait ce qu'il veut

Dans : OL.

Tout comme face aux Rangers, l'Olympique Lyonnais a pas mal vendangé face au Celtic même si cette fois l'OL a gagné.

Lyon s’est imposé samedi soir face au Celtic (2-1), mais il est clair que Memphis Depay et ses coéquipiers ont eu les opportunités pour doucher définitivement les espoirs notamment lors d’une première période dominée très largement par l’OL. Un pareil scénario s’était déjà produit face aux Rangers, mais cette fois Lyon avait perdu. Alors, au moment d’analyser ce match, Rudi Garcia a reconnu que si son équipe avait fait de belles choses, il est évident que désormais tout cela doit se concrétiser par des buts et surtout par une vraie capacité à tenir un match pendant 90 minutes et pas seulement pendant 45 minutes. Face au PSG et à la Juventus, un tel comportement ne sera pas suffisant pour l'Olympique Lyonnais.

Rudi Garcia préfère donc alerter ses joueurs avant ces deux rendez-vous décisifs. « Je me serai bien passé d’encaisser ce but. On aurait dû gagner plus largement, on en a eu les opportunités. On n’a pas su garder un rythme haut. On s’est un peu endormis en seconde période. On ne pourra pas se le permettre face au PSG ou la Juventus. On a une équipe qui est capable d’avoir une maîtrise technique forte. Il fallait marquer plus de buts. On a dominé de la tête et des épaules pendant 20 minutes. Il fallait faire plus de différences au tableau d’affichage. Il faut être plus tueur. Mais il y a plein de satisfactions que ce soit offensivement ou défensivement », a reconnu l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais, qui a encore deux matchs de préparation pour régler cela avant de retrouver le PSG en finale de la Coupe de la Ligue.