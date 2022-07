OL : Un très gros transfert venu de nulle part ?

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Désireux d’aller au bout de son contrat, Moussa Dembélé pourrait se voir proposer une porte de sortie alléchante. Manchester United pense à lui pour se renforcer en attaque.

Moussa Dembélé va être très difficile à déloger de l’Olympique Lyonnais cet été. L’attaquant tricolore a plutôt bien terminé la saison dernière, et entend donc confirmer cet état de forme, malgré l’arrivée d’Alexandre Lacazette. Jean-Michel Aulas aimerait bien le vendre, pour la simple et bonne raison que l’ancien du Celtic Glasgow arrive dans la dernière année de son contrat, et envisage surtout de partir libre dans un an. L’OL se heurte donc à un mur, Dembélé n’ayant pas l’intention de changer d’avis. A moins qu’une offre vienne l’obliger à tout reconsidérer. C’est ce qui pourrait arriver selon l’insider anglais d’Eurosport Dean Jones, qui a révélé que Manchester United s’intéressant au buteur lyonnais. Depuis ses passages à Fulham et à Glasgow, Dembélé a une belle cote en Premier League, où il se voit d’ailleurs bien retourner après son aventure à l’OL.

MU sans Cavani, ni Cristiano Ronaldo ?

Pour Manchester United, qui envisage de faire une saison sans Cristiano Ronaldo, avoir un point de fixation en attaque est devenu crucial, alors qu’Edinson Cavani est reparti également. Sa valeur reste très atteignable pour les Red Devils, puisque se payer Dembélé coûterait moins de 20 millions d’euros, l’OL ayant surtout envie d’enregistrer une rentrée d’argent plutôt que « peanuts » dans un an. Les planètes pourraient donc s’aligner si Manchester United venait à concrétiser cet intérêt, et ce n’est pas Lyon qui viendrait ruiner le deal. Il reste à savoir si une offre va tomber, ce qui ne devrait pas manquer de séduire l’attaquant tricolore, qui sait qu’il y a une place à prendre dans la rotation à Old Trafford. Une opportunité à ne pas manquer, ni pour l’OL, ni pour Moussa Dembélé ?