OL ‍: Un transfert à 12ME officialisé dans la nuit

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Depuis quelques heures, le transfert de Saïd Benrahma est officialisé et l'Olympique Lyonnais va toucher 12 millions d'euros. Un résultat sportif a entériné cette opération.

En s'imposant 3 à 0 contre Al Arabi, le club saoudien de Neom a assuré sa montée dans l'élite et cela a immédiatement déclenché une première opération. En effet, lorsqu'il avait été prêté par l'Olympique Lyonnais au club de Neom, Saïd Benrahma savait que son transfert deviendrait définitif si son équipe accédait à la Saudi Pro League, ce qui est désormais le cas. Arrivé de West Ham à l'OL au mercato d'hiver 2024, l'international algérien n'est resté qu'un an à Lyon, puisqu'en janvier dernier, il avait quitté le club de John Textor pour rejoindre le club de Neom, dont l'objectif était de monter rapidement en D1 saoudienne. C'est chose faite et Saïd Benrahma a apporté sa pierre à l'édifice, avec notamment un but contre Al Arabi.

🔵 Saïd Benrahma et Néom SC accèdent OFFICIELLEMENT en division 1 🇸🇦 pic.twitter.com/YgpmgGrDfd — Algérie Football Média 🇩🇿 (@DZFOOTBALLDZ) April 17, 2025

Dans cette opération, l'Olympique Lyonnais va toucher les 12 millions d'euros de l'option d'achat, et pourrait même empocher 3 millions d'euros de plus, selon L'Equipe. Au moment où l'OL va devoir convaincre la DNCG de la solidité de ses finances, c'est forcément une très bonne nouvelle pour John Textor, la seule depuis une semaine. En contribuant l'an passé au sauvetage de Lyon sur le plan sportif, et cette année en aidant les finances de l'OL, Saïd Benrahma ne sera pas resté longtemps à Lyon, mais il aura grandement aidé le club d'Eagle Football Group.