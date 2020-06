OL : Un tour de magie, et Aulas envoie Lyon en Europe

Dans : OL.

Septième de L1 au classement établi par la LFP suite à l’arrêt des compétitions, l’Olympique Lyonnais a peu de chances d’être qualifié en coupe d’Europe la saison prochaine.

Pour le club rhodanien, il n’existe maintenant plus que deux solutions pour disputer une compétition européenne en 2020-2021. La première, la plus atteignable, serait de remporter la finale de la Coupe de la Ligue face au PSG. La seconde, plus improbable, est de remporter la Ligue des Champions alors que se profile un huitième de finale retour contre la Juventus Turin. Mais dans une interview accordée à Canal +, le président lyonnais Jean-Michel Aulas a indiqué qu’il raisonnait comme si l’OL était qualifié en coupe d’Europe afin de préparer la saison prochaine. D’autant que le patron des Gones est toujours persuadé que son club sera présent sur la scène européenne la saison prochaine.

« Mon petit doigt me dit que l’on sera en coupe d’Europe. Ce n’est pas certain mais nous allons faire comme si nous l’étions. On a la chance d’avoir une situation économique qui est probablement l’une des meilleures du foot français. Non pas uniquement parce que l’on a apporté des fonds propres mais parce qu’on les a fabriqué. On a développé un modèle qui génère de l'ebitda pour faire sourire un certain nombre de spécialistes du foot. On a développé également un modèle sportif l’année dernière avec les arrivées de Juninho et de Rudi Garcia. Les moyens qui sont donnés à Juninho est de raisonner à court terme mais aussi sur un plan à trois ans qui doit nous amener à résoudre les problèmes que nous n’avions pas résolus la saison dernière. Il est juste de dire que nous étions septièmes de L1 mais nous étions encore qualifiés en Coupe de la Ligue et en Ligue des Champions » a indiqué Jean-Michel Aulas, intimement convaincu que l’OL a encore une chance de jouer l’Europa League la saison prochaine.