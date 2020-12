OL : Un supporter de Lyon scandalise Aouar sur le web

Dans : OL.

De toute évidence, Houssem Aouar fait partie des joueurs actuels de l’Olympique Lyonnais les plus appréciés par les supporters.

Son attachement au club rhodanien ainsi que son style de jeu très technique sont deux atouts imparables qui font d’Houssem Aouar un joueur très apprécié par les supporters des Gones. Et l’international français le leur rend bien. En ce début de saison, il est notamment arrivé à Houssem Aouar de faire cadeau de ses maillots officiels de match à certains supporters de l’OL. Mais ceux-ci ne méritent pas toujours ce beau geste de la part d’Houssem Aouar. Et pour preuve, le maillot offert par Aouar à un supporter de l’OL après la victoire rhodanienne sur la pelouse de l’OGC Nice samedi (1-4) s’est retrouvé à vendre sur le web pour la modique somme de 2.000 euros.

Sur les réseaux sociaux, la découverte de cette mise en vente à un tel prix a provoqué l’indignation. « Vraiment n'importe quoi, je ne comprendrais jamais les gens. Moi il me le donne, jamais de la vie je le vends. Je l'encadre. Ah ça me fou la haine », « Ca me rend fou quand tu vois que nous on galère a créé une collection et que des gens qui ont la chance d'avoir un maillot de joueur le vende » ou encore « Des gamins en rêvent tous les matchs au stade de récupérer son maillot, quel manque de respect » pouvait-on lire sur Twitter. Des dizaines de réaction qui sont arrivées aux oreilles d’Houssem Aouar en personne. Et si l’international tricolore a refusé de s’émouvoir dans un long message afin de ne pas alimenter la polémique, le n°8 de l’Olympique Lyonnais a toutefois posté un smiley qui en dit long sur sa déception au moment de découvrir que son beau cadeau était à vendre à un prix totalement dingue…