OL : Lyon calme le Real direct sur Cherki

Dans : OL.

Rayan Cherki n’a pas caché son amour pour le Real Madrid, club qu’il aimerait bien rejoindre un jour dans sa carrière.

Cela n’a rien d’offensant pour l’OL, qui sait que le géant madrilène est capable de faire tourner les têtes des plus grands footballeurs. Pour le moment, l’heure n’est pas à songer sérieusement à un transfert, sachant que le milieu offensif doit déjà, à 16 ans, travailler, progresser et s’imposer au sein de son club formateur. Mais le Real Madrid l’a remarqué depuis quelques temps déjà, et a tenté de profiter de son aura et de son prestige pour réaliser un énorme coup.

En effet, AS confirme que les dirigeants de la Maison Blanche, qui il faut le rappeler entretiennent de très bonnes relations avec Jean-Michel Aulas, ont bien fait une approche pour récupérer les droits sur Rayan Cherki. Un accord pour un transfert prioritaire à Madrid d’ici deux ans, comme le Real a déjà su le faire pour d’autres joueurs par le passé. L’OL a immédiatement refusé cette idée, estimant qu’il ne servait à rien de précipiter les choses. Résultat, s’il veut vraiment se payer Cherki dans quelques temps, le géant espagnol devra passer à la caisse comme tout le monde, et même si Jean-Michel Aulas aime faire plaisir à ses joueurs en leur laissant rejoindre le club de leur coeur, il faudra que le club rhodanien y trouve son compte sur le plan financier.