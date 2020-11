OL : Un soldat de Garcia promet l'enfer à Lyon

Dans : OL.

Malgré une demi-finale de Ligue des Champions à son actif, Rudi Garcia est loin de faire l’unanimité à l’Olympique Lyonnais.

Et pour cause, les supporters rhodaniens regrettent toujours autant que Juninho et Jean-Michel Aulas aient opté pour le technicien français de 56 ans au mois d’octobre 2019. Régulièrement critiqué pour ses choix tactiques et ses choix d’hommes, Rudi Garcia est également un personnage dont la communication fait grincer des dents. Et tandis que le départ du coach lyonnais est programmé pour la fin de la saison, Yohan Cabaye a estimé sur l’antenne de Téléfoot qu’il était largement prévisible que l’aventure se terminera mal entre Rudi Garcia et l’Olympique Lyonnais. Un constat qui va rappeler de mauvais souvenirs aux fans de Lille, de l’AS Roma et bien évidemment de Marseille.

« Force est de constater que les gens ont un peu raison. Nous, quand on a gagné le championnat, je me rappelle de matchs vraiment très difficiles qu'on gagnait à la fin avec les joueurs du banc qui faisaient la différence. Il arrive vraiment à concerner tout son groupe sur une certaine période. Mais ensuite, on peut voir avec ce qu'il s'est passé que c'est difficile pour lui de finir une histoire dans les clubs. Je ne sais pas pourquoi mais à Lille, ça ne s'est pas très bien fini, à la Roma non plus. A Marseille, on peut voir que certains joueurs ont beaucoup de rancœur envers lui. On va voir comment cela va se terminer à Lyon mais sa carrière montre que malheureusement, ça ne se finit pas souvent bien dans les clubs » a lancé celui qui était pourtant un soldat de Rudi Garcia à la grande époque du LOSC champion de France, mais qui reconnait que les histoires se terminent presque toujours mal entre le coach lyonnais et ses clubs. Dimitri Payet ou encore Adil Rami peuvent également témoigner au besoin…