OL : Un secret espoir pour l'OL dans le dossier Yerry Mina ?

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Toujours à la recherche d’un renfort en défense centrale, l’Olympique Lyonnais a ciblé plusieurs joueurs.

Yerry Mina fait partie de la short-list de l’état-major rhodanien puisque selon RMC, Jean-Michel Aulas a d’ores et déjà proposé 30ME au FC Barcelone pour l’international colombien. Cette piste s’est tout de même nettement refroidie en ce début de semaine avec l’intérêt annoncé de Manchester United pour le géant d’1m94. Mais à en croire les informations de Sport, José Mourinho a décidé de temporiser dans le dossier Yerry Mina.

Et pour cause, le média espagnol affirme que le Special One privilégie toujours l’option Harry Maguire. Brillant avec l’Angleterre pendant la Coupe du monde, l’international anglais est la priorité de Manchester United, qui fait le forcing pour arracher sa signature. Et pendant ce temps-là, le dossier Yerry Mina a clairement été mis entre parenthèses par les Reds Devils… Une aubaine pour l’OL ? Peut-être, même si Sport confirme l’intérêt d’Everton pour le Colombien de 23 ans. A l’évidence, ce dossier sera beaucoup plus lisible à partir du 9 août, jour de la fin du mercato en Angleterre. Si après cette date, Everton et Manchester United n’ont pas recruté Yerry Mina, alors Lyon aura (enfin) les mains libres dans ce dossier…