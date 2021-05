OL : Un nouveau roc algérien en défense, c'est 2 ME

Dans : OL.

L'OL songe à recruter Ahmed Touba, qui se distingue dans le championnat néerlandais, et dont le prix est aussi attractif que son physique n'est imposant.

L’Olympique Lyonnais a sa colonie brésilienne, mais l’Algérie est aussi très bien représentée à l’OL. En dépit du départ inévitable du décevant et peu utilisé Djamel Benlamri, un autre fennec pourrait signer à Lyon cet été. En effet, La Dernière Heure révèle que la formation de Jean-Michel Aulas suit de près Ahmed Touba. Ce défenseur central de 23 ans fait l’actualité en ce moment car il hésitait entre la sélection belge, où Roberto Martinez le courtisait, et celle d’Algérie. Convoqué par Djamel Belmadi, le joueur de Waalwijk va accepter de rejoindre les champions d’Afrique, et faire ainsi le choix définitif sur sa carrière internationale. Il est prévu pour affronter la Mauritanie jeudi prochain, pour ses grands débuts avec l’Algérie. Une belle vitrine pour un joueur qui va changer de club cet été.

L’ancien défenseur de Bruges, passé également par le championnat de Bulgarie, a fait savoir à ses dirigeants qu’il quitterait le championnat néerlandais. Le natif de Roubaix a des touches en Angleterre, mais il entend d’abord essayer de s’imposer dans le championnat de France. Et il aura le choix puisque le journal belge révèle que l’OL souhaite donc le faire venir, lui qui possède un contrat allant jusqu’en 2023 et une valeur estimée à 2 ME. Avec son physique imposant, Ahmed Touba plait aussi à d’autres formations du haut du tableau, même quasiment toutes sauf le PSG. En effet, Monaco et Lille le surveillent, et l’OM s’est aussi mis sur les rangs. Un défenseur central gaucher costaud, qui sort d’une bonne saison, et à un prix abordable, les clubs français sont en effet tous sur le coup, même si l’OL, après avoir recruté Damien Da Silva, pourrait bien s’offrir un autre défenseur central rapidement, Jean-Michel Aulas ayant pour habitude de boucler rapidement les premières recrues de son mercato.