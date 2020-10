OL : Un mot d'Aulas et Jean Lucas n'a pas bougé

Dans : OL.

Jean Lucas ne rejoindra pas la longue liste des joueurs partis de l’Olympique Lyonnais cet été.

Le Brésilien a parfois été évoqué ailleurs, notamment sous la forme d’un prêt, qui avait mis notamment Strasbourg et Bordeaux en appétit. Mais il n’en sera rien, et c’est Jean-Michel Aulas en personne qui a clarifié la situation. Recruté par Juninho il y a un an, le milieu de terrain bénéficie de la confiance de son compatriote, et un peu moins de celle de son entraîneur mais pour lui, les choses sont limpides. Comme il l’a confié dans un entretien au Progrès, Jean Lucas peut affirmer qu’il sera toujours lyonnais cette saison, et compte bien s’imposer et marquer l’histoire du club rhodanien malgré des débuts timorés.

« Quand je suis arrivé à Lyon, j’ai dit que je ne voulais pas être un joueur ajouté à une liste. Je veux apporter quelque chose à ce club, montrer aux gens pourquoi on m’a choisi. Et partir comme ça, je n’aurais pas trouvé ça loyal. Je sais ce que je peux apporter au club. Il y a eu cette histoire de prêt, mais le président est venu me voir et m’a dit que j’allais rester. Je suis heureux de savoir qu’il a confiance en mon travail. Cela me donne plus de force pour vaincre. Je me réveille avec encore plus d’enthousiasme », a expliqué le jeune brésilien, qui a reconnu avoir été testé au poste d’arrière droit après les départs de Tête et Rafael, sans donner satisfaction à Rudi Garcia. C’est donc au sein d’un milieu de terrain qui a beaucoup changé dernièrement, que l’ancien de Flamengo va devoir se faire sa place.