OL : Un miracle pour Lyon-Barça ? Les supporters le sauront le 10 janvier

Dans : OL, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

La date du mardi 19 février est déjà soulignée en rouge sur le calendrier des supporters de l'Olympique Lyonnais puisque c'est ce jour-là que l'Olympique Lyonnais recevra le FC Barcelone en huitième de finale aller de Ligue des champions au Groupama Stadium. A ce jour, plus aucun ticket n'est en vente via les canaux officiels pour cette rencontre, la totalité des billets mis en vente ayant trouvé un preneur. Mais cette situation pourrait évoluer dans les prochains jours, et des tickets pourraient être remis en vente a confié le stadium manager de l'OL.

En effet, Xavier Pierrot a précisé dans Le Progrès que dans la réalité toutes les places n'avaient pas encore été vendues et que le 10 janvier le club de Jean-Michel Aulas pourrait faire quelques heureux grâce à des retours de tickets. « Aujourd’hui, c’est vrai, il n’y a plus de places abonnés disponibles sur le site. Les 55 000 places des supporters lyonnais n’ont pas encore trouvé preneurs. C’est complexe. Des quotas peuvent se libérer. Nous ferons le point après les congés. Il peut y avoir des retours de CE et d’entreprises. Pour le moment, nous laissons aux commerciaux le temps de travailler. Nous ferons le point le 10 janvier », indique le responsable de l'Olympique Lyonnais, qui espère que cette annonce coupera un peu l'herbe sous le pied de ceux qui revendent déjà des tickets pour plusieurs centaines d'euros via les sites de petites annonces.