OL : Un mercato dévastateur, Grimaud tremble pour Lyon

Dans : OL.

Après sa défaite à Lille, l'Olympique Lyonnais a probablement abandonné l'idée de finir sur le podium de Ligue 1. Et rater la prochaine Ligue des champions coûtera cher.

Avec désormais dix points de retard sur Rennes, troisième de Ligue 1, l’OL ne peut plus réellement croire à une place synonyme de qualification pour la prochaine édition de la Ligue des champions. Pour Dominique Grimaud, non seulement ce classement de Lyon est inquiétant, mais il peut sérieusement impacter le prochain mercato du club de Jean-Michel Aulas. Car selon le journaliste il est évident que sans ce ticket pour la plus prestigieuse compétition continentale, l’Olympique Lyonnais aura du mal à faire signer des renforts, mais également à conserver ses meilleurs joueurs.

Pour Dominique Grimaud, la défaite face au LOSC a ouvert la porte à de sacrées complications pour l’OL. « Évidemment, Lyon ne finira pas sur le podium de Ligue 1. Même si Garcia pense que mathématiquement c’est possible, tu ne peux pas avoir Rennes, Lille et l’OM qui s’effondrent en même temps. Il ne reste que 10 journées et aucune équipe n’a remonté un tel retard, 10 points de retard c’est impossible. L’OL doit limiter la casse, il ne faut pas rêver ils ne gagneront pas la Ligue des champions, il reste la finale de la Coupe de la Ligue face au PSG. Que peuvent-ils espérer ? Au mieux finir à la 4e ou la 5e place de Ligue 1, croiser les doigts pour que leurs meilleurs joueurs ne quittent pas l’OL au mercato. Parce que sans la Ligue des champions, Lyon subitement devient moins attractif. Aoaur, Memphis, Dembélé, Guimaraes…il va falloir les garder », a prévenu, sur la chaîne L’Equipe, l’expérimenté journaliste.