Neymar blessé : Menacé de mort, Thiago Mendes s'excuse

Auteur d'un tacle brutal sur Neymar en toute fin du match PSG-OL, Thiago Mendes a compris rapidement que son geste ne lui valait pas que des amis en France et au Brésil.

On ne sait pas encore de quoi Neymar souffre, suite au geste de Thiago Mendes alors que l’on était dans le temps additionnel du choc entre Paris et Lyon, mais le joueur brésilien de l’Olympique Lyonnais a pris la foudre des réseaux sociaux. Expulsé après son tacle brutal, l’ancien lillois saura cette semaine à quelle sauce il sera mangé par la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel, mais le tribunal des réseaux sociaux a lui déjà décidé de sanctionner Thiago Mendes. Outre des insultes aussi nombreuses que variées venues de supporters du Paris Saint-Germain, le milieu de terrain a clairement reçu des menaces de mort, et notamment de la part de fans de la Seleçao, lesquels estiment que le joueur lyonnais est « un traitre » et s’est déshonoré en blessant Neymar.

De retour à Lyon, et conscient de l’impact de son geste sur la star brésilienne du Paris Saint-Germain, Thiago Mendes a mis une vidéo en ligne à l’aube afin de s’excuser et de souhaiter un rapide rétablissement à Neymar. « Des erreurs se produisent, mais je suis ici pour m'excuser auprès de Neymar et lui présenter mes sincères excuses. J'espère que ce n'était rien de grave (...) Mon but n'était pas de le blesser, tout le monde sait que Neymar est le meilleur joueur du monde. J'espère qu'il va bien, qu'il n'a rien de grave et qu'il va pouvoir récupérer rapidement. Je m'excuse encore », a indiqué, sur Instagram, le joueur lyonnais, conscient qu’au Brésil les supporters de la Seleçao ne lui pardonneront pas une grave blessure de Neymar. Comme l'explique sur son compte Twitter Eric Frosio, spécialiste du football brésilien pour RTL et L'Equipe, Thiago Mendes a probablement dit adieu à une éventuelle sélection en Seleçao après ce PSG-OL.