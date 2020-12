OL : Un Lyonnais décisif pour l’avenir d’Aouar et Depay ?

Dans : OL.

L’été prochain, Memphis Depay et Houssem Aouar ont de bonnes chances de quitter l’Olympique Lyonnais au mercato.

Ces dernières semaines, les deux joueurs ont été évoqués du côté de la Juventus Turin. Ce n’est pas une surprise en ce qui concerne Houssem Aouar, dont le transfert chez le champion d’Italie en titre était tout proche d’aboutir lors du précédent mercato. Au sujet de Memphis Depay, il n’est pas non plus étonnant de le voir associé à la Juventus Turin dans la mesure où la Veille Dame est spécialiste des gros coups avec des joueurs en fin de contrat au mercato. En ce sens, ces deux pistes pourraient prendre de l’envergure dans les semaines à venir. Une théorie confirmée par Tuttosport, qui cite notamment une bonne raison de croire au transfert de Depay et/ou d’Aouar à la Juventus Turin.

Cette raison se nomme Mattia De Sciglio. Et pour cause, le média dévoile que l’Olympique Lyonnais est très satisfait par les six premiers mois de l’international italien dans la capitale des Gaules. Aux commandes de l’OL jusqu’à la fin de la saison, Rudi Garcia est très satisfait par les prestations de l’ancien défenseur de l’AC Milan, à tel point qu’il souhaiterait que Juninho se positionne afin d’obtenir son transfert définitif. Pour l’heure, De Sciglio n’est que prêté par la Juventus Turin à l’Olympique Lyonnais. Son expérience, sa polyvalence et sa mentalité font de lui un joueur faisant l’unanimité du côté du Groupama Stadium, d’où la volonté de Rudi Garcia de le recruter définitivement. Mais selon le média transalpin, la Juventus Turin ne bradera pas son défenseur et pourrait l’utiliser comme une monnaie d’échange dans le but d’attirer Memphis Depay ou Houssem Aouar au mercato. Reste à voir ce que Jean-Michel Aulas pensera de tout cela, lui qui n’est pas un grand fan des échanges de joueurs et qui préférera sans doute récupérer un gros chèque, notamment pour le transfert de l’international français…