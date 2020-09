OL : Un indice crucial lâché dans le dossier Depay

Dans : OL.

Ce mardi, des informations contradictoires circulent à travers l’Europe au sujet de l’avenir de Memphis Depay, en fin de contrat avec l’OL en juin 2021.

Cette nuit, le Telegraaf affirmait sans même utiliser le conditionnel que l’international néerlandais allait signer dans les heures qui suivaient au FC Barcelone pour un montant de 30 ME bonus compris. Les supporters de l’OL étaient résignés, mais voilà qu’ils reprennent espoir puisque ce midi, L’Equipe a pris tout le monde à contre-pied, en indiquant que le vice-champion d’Espagne en titre n’avait pas encore soumis la moindre offre à Lyon pour le transfert de son capitaine. Et pour cause, le FC Barcelone est dans l’obligation de vendre avant de pouvoir se permettre de soumettre une telle offre à l’Olympique Lyonnais.

Au vu de son talent et de sa situation contractuelle, Memphis Depay pourrait par ailleurs attirer la convoitise d’autres grosses écuries européennes. Ce qui est certain, c’est que Manchester United n’utilisera pas sa priorité de rachat, négociée au moment du transfert de Memphis Depay à l’Olympique Lyonnais il y a plus de trois ans. Une information confirmée par Fabrizio Romano, lequel indique via son compte Twitter que la formation d’Ole Gunnar Solskjaer, qui recherche pourtant un avant-centre au mercato, n’activera pas le dossier Memphis Depay. Reste maintenant à voir si le FC Barcelone, dont l’entraîneur Ronald Koeman est un grand fan du leader offensif de la sélection des Pays-Bas, parviendra à se débarrasser des encombrants salaires de Luis Suarez ou encore d’Arturo Vidal afin de satisfaire les exigences de l’Olympique Lyonnais et ainsi s’offrir Memphis Depay. En attendant, le Néerlandais est toujours Lyonnais et défendra donc les couleurs rhodaniennes ce mardi soir à l’occasion du match en retard de la première journée de Ligue 1 entre les Gones et le Montpellier HSC.