OL : Un Final Four avec le PSG, cette Ligue 1 est folle

Après sa démonstration à Saint-Etienne (5-0), l’OL a su poursuivre sa spirale positive malgré un match beaucoup moins convaincant face à Bordeaux (2-1). Les points sont là, et forcément, cela aide à faire passer la qualité du match plutôt moyenne de la part de la troupe de Rudi Garcia. Pour Sidney Govou, tout est donc encore possible dans ce championnat qui a pris une tournure inattendue avec la défaite du PSG à Lorient dimanche (3-2). Tout semble donc possible, même si le club de la capitale a encore une longueur d’avance sur les autres selon le consultant du Progrès. Il n’empêche, c’est une course à quatre pour le titre qui se profile, et ça, c’est une grande nouveauté en Ligue 1.

« L’OL a pris trois points qui vont peser lourd à la fin. Le match a été assez pauvre dans le contenu, mais à l’arrivée, Lyon a su gagner. Ce résultat, couplé à la défaite de Paris, débouche sur un très bon week-end. On a maintenant quatre équipes qui se détachent pour le titre, même si je continue de penser que Paris est supérieur. Mais il se passe des choses étranges dans ce championnat. Lille ne perd pas, Monaco revient très bien, et Lyon ne sera pas loin. On voit que quand le milieu de terrain n’est pas dominateur, l’OL est en difficulté. Sur ce match, Kadewere a été un peu à l’envers. On ne peut même pas parler d’accident parce qu’il y a la victoire à la fin. Reste que je ne sais pas si Léo Dubois marquera tous les jours des buts comme ça », a tout de même souligné Sidney Govou, pour qui Lyon est quand même revenu de loin face aux Girondins. De quoi compenser avec la défaite difficile à digérer face à Metz, lors du match précédent au Groupama Stadium.