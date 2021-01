OL : Cafu a signé à Lyon, il s'appelle Léo Dubois

Dans : OL.

En marquant un incroyable but dans les ultimes minutes du match Lyon-Bordeaux, Léo Dubois a permis à l'OL de reprendre les commandes de la Ligue 1 et d'hériter d'un surnom flatteur, Cafu.

Du côté de l’Olympique Lyonnais on commençait à se dire que finalement ce nul face à Bordeaux n’était pas une si mauvaise chose tant les Girondins avaient rendu une belle copie en seconde période au Groupama Stadium, mais à l’inverse du match contre Metz, c’est cette fois un coup de génie d’un joueur de Rudi Garcia, Léo Dubois, qui renversait la donne. Déjà inspiré contre l’AS Saint-Etienne, puisqu’il avait été gratifié de deux passes décisives, le latéral international tricolore a cette fois marqué le but de la victoire lyonnais dans le temps additionnel, d’une frappe dans un angle assez incroyable qui a crucifié Costil. La joie était évidemment grande dans le camp de l’OL, au point que Léo Dubois s’est déjà vu affubler d’un nouveau surnom suite à ce but dont il n’a pas dit s’il avait fait exprès, ou pas, de le marquer.

Pour Marcelo, le geste de Léo Dubois est tout simplement digne de Cafu, son prestigieux compatriote. « Je pense qu'il l'a fait exprès. Si c’est une frappe à la Roberto Carlos ? Non à la Cafu! Tout le monde l'appelle Cafu maintenant ! C'était un but magnifique et qui nous donne la victoire en plus », a reconnu le défenseur brésilien de l’Olympique Lyonnais. Juninho ne s’y est d’ailleurs pas trompé en venant chaleureusement saluer Léo Dubois sur la pelouse juste après le coup de sifflet final. Et Hatem Ben Arfa, qui s’y connaît en but exceptionnel, a reconnu que la réalisation décisive du latéral de l’OL était « venue d’ailleurs ». Même la NASA, interpellé par Lyon sur ce sujet du but de Léo Dubois, à répondu à l’Olympique Lyonnais, preuve que le sujet est d’importance.