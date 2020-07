OL : Un exploit lyonnais face au PSG, le Captain y croit

Dans : OL.

Septième de Ligue 1 à l’issue d’une saison interrompue par la crise sanitaire, l’OL doit impérativement battre le PSG en finale de la Coupe de la Ligue pour se qualifier en coupe d’Europe.

L’enjeu est colossal pour les Gones, qui visent une qualification en Europa League à travers cette finale de la Coupe de la Ligue face au Paris Saint-Germain au Stade de France. Face à eux, les hommes de Rudi Garcia retrouveront une formation amoindrie par les absences de Dagba, Diallo, Bernat et surtout Mbappé, et qui aura automatiquement l’esprit déjà tourné vers son quart de finale de la Ligue des Champions contre l’Atalanta Bergame à Lisbonne. Autant d’éléments qui laissent penser que l’OL a une chance de bousculer la hiérarchie et de remporter ce titre à Saint-Denis ce vendredi. C’est tout du moins l’avis brièvement exprimé par Jean-Michel Larqué dans les colonnes du Progrès.

« Les chances de l’OL sont plus importantes que par le passé » a indiqué celui qui est amicalement surnommé Captain Larqué sur l’antenne de RMC, avant de poursuivre. « L’OL joue une place européenne. C’est le club qui a inquiété le PSG ces dernières années. Ça ne tient qu’aux Lyonnais de se surpasser ». Reste maintenant à voir si le club rhodanien parviendra à mettre les arguments physiques, techniques et tactiques pour battre cette équipe parisienne, laquelle reste redoutable en dépit de l’absence préjudiciable de Kylian Mbappé. Pour ce choc, la tendance est à un 3-5-2 à l’Olympique Lyonnais, avec un milieu de terrain formé par Aouar, Guimaraes et Caqueret et une attaque composée de Dembélé et de Depay. Autant dire qu’il y aura de beaux arguments afin de faire douter le Paris Saint-Germain, qui se présentera lui certainement en 4-4-2, comme face à Saint-Etienne il y a une semaine.