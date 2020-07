OL : Coup de folie, Garcia change ses plans face au PSG

Dans : OL.

Le match disputé par le PSG face à Saint-Etienne a visiblement été instructif pour les futurs adversaires du club parisien.

En effet, si l’ASSE a clairement eu un excès d’engagement et l’a payé avec une multitude de fautes, de cartons et même un rouge, cette agressivité a obligé les joueurs du Paris SG à se montrer beaucoup plus prudents dans l’utilisation du ballon, voire frileux par moment. Face au harcèlement de l’adversaire, le PSG qui avait notamment décidé de se priver de Marco Verratti, a été beaucoup moins à l’aise que d’habitude avec le ballon, Paredes et Gueye n’étant pas forcément capables de faire des premières différences. C’est ce qui inspire Rudi Garcia à l’approche du match et pourrait provoquer un choix différent dans son 11 de départ, révèle L'Equipe. Au milieu de terrain, pour accompagner Houssem Aouar et Bruno Guimaraes, l’entraineur de l’OL réfléchirait à aligner Maxence Caqueret, dont les capacités à aller chercher le ballon et à monter au pressing lui permettent de marquer des points par rapport à un Thiago Mendes plus prudent à ce niveau.

Un léger coup de folie qui montrerait que Lyon n’a pas l’intention de subir d’entrée de jeu la loi du PSG, dont l’objectif sera non seulement de remporter un nouveau titre, mais aussi de ne pas perdre un nouveau joueur sur blessure en vue de la Ligue des Champions. Car si le Paris SG mise beaucoup sur le Final8 de la C1, l’OL sait que son meilleur espoir d’être européen la saison prochaine sera de remporter cette Coupe de la Ligue. Pour le reste, aller chercher la qualification face à la Juventus, et se sortir d’une partie de tableau avec le Real Madrid, Manchester City, le Bayern ou le FC Barcelone, sera forcément un peu plus compliqué que de venir agresser et surprendre le PSG sur un match.