OL : Un entraîneur viré après Juventus-Lyon, devinez qui...

Dans : OL.

Le match retour de Ligue des champions entre la Juventus et l'Olympique Lyonnais, dans deux semaines, s'annonce encore plus bouillant que prévu.

Le vendredi 7 août, la Juventus retrouvera l’Olympique Lyonnais, et même si la Vieille Dame ne pourra pas compter sur ses supporters, du côté du club italien on n’envisage pas une seule seconde de se faire sortir par l’OL. A moins de deux semaines de ce huitième de finale retour de Ligue des champions, la pression est cependant de plus en plus forte sur les épaules de la Juve et de Maurizio Sarri. Même si un nouveau titre de champion d’Italie tend les bras au club piémontais, surtout depuis le nul de l’Atalanta contre l’AC Milan vendredi soir, le jeu pratiqué par Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers suscite bien des inquiétudes. La Juventus n’est pas sereine du tout, et la réception de Lyon commence à donner des sueurs froides.

Ce samedi, TMW estime même que Maurizio Sarri ne survivra pas à une élimination face à l’Olympique Lyonnais. « L’Europe sera en fait le banc d'essai le plus authentique pour le projet technique de Sarri. Ce dernier est affaibli jusqu'à présent par le baisse ponctuelle et inquiétante du niveau de son équipe dans les moments décisifs de la saison ou dans l'approche et la gestion des matchs quand la Juventus a l’avantage au score. La moindre erreur ne sera pas autorisée en Ligue des champions. Il est clair que la Juve devra au moins faire mieux que la saison écoulée et avoir une approche à la hauteur des ambitions du club. Contre l'OL il s'agira du premier grand test de la première saison de Sarri à la Juve. Pour l'instant, entre les hauts et les bas, le coach n'est toujours pas convaincant », prévient Giovanni Albanese, qui n’est pas le seul journaliste italien à penser que Maurizio Sarri jouera sa tête contre Lyon.