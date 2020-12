OL : Un énorme sacrifice signé pour Aulas pour aller chercher le titre ?

Dans : OL.

Même s'il n'a pas marqué directement, Memphis Depay a encore une fois pesé sur la défense parisienne ce dimanche lors de l’importance victoire de l’OL au PSG.

En conséquence, Lyon fait clairement partie d’un peloton qui est à la lutte pour la première place, même si personne n’ose ouvertement dire qu’il est le concurrent du Paris SG pour le titre. Dans ces conditions, la situation contractuelle du Néerlandais peut largement passer au second plan. Mais elle existe bien pourtant, et Jean-Michel Aulas, malgré ses nombreux appels du pied auprès du joueur et à travers les médias, a bien compris que Memphis Depay ne prolongerait pas. L’ancien de Manchester United rêve de jouer au FC Barcelone, où Ronald Koeman le veut. Mais tout cela demeure très compliqué, aussi parce que le technicien néerlandais est déjà en grande difficulté au sein du club catalan, où le vestiaire n’adhère pas à son discours et les résultats ne sont pas au rendez-vous.

Résultat, selon Don Balon, Koeman ambitionne plus que tout de faire signer Memphis Depay dès le mois de janvier, et cet intérêt est réciproque. Il reste à savoir ce qu’en pense l’OL, qui a encore pour quelques mois la mainmise dans ce dossier. En effet, le média espagnol affirme qu’une offre légèrement inférieure à moins de 10 ME suffira pour faire craquer Lyon. Mais le club rhodanien peut-il faire le choix de garder toutes ses forces vives pour rester performant pour la deuxième partie de saison ? Le choix sera crucial pour l’OL, pour Memphis Depay, et même pour le Barça, dans le dur actuellement.