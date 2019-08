OL : Un dernier très joli coup au mercato pour Lyon ?

Dans : OL, Mercato.

C’est le seul véritable hic du mercato lyonnais. L’OL possède toujours trois arrières droits, ce qui est bien évidemment inutile.

Résultat, malgré le petit turn-over instauré et les pépins physiques possibles, Kenny Tete est quand même sacrément poussé vers la sortie. L’ancien de l’Ajax Amsterdam a bien compris le message et se cherche un point de chute. Le Néerlandais a trouvé une destination selon TMW, qui annonce que le FC Valence va tenter l’opération dans les prochaines heures. Le club espagnol réagirait ainsi à la blessure de son latéral Cristiano Piccini et Marcelino apprécie le profil complet du défenseur lyonnais.

L’OL ne sera clairement pas trop regardant pour cet ancien espoir qui possède encore deux ans de contrat, mais qui risque de perdre encore de la valeur avec une saison où son temps de jeu sera très limité. Acheté pour près de 4 ME lors de l’été 2017, le Néerlandais pourrait rapporter le double à Lyon, qui ne perdrait ainsi pas au change avec cette transaction à l’arrache dans la dernière ligne droite du marché des transferts. A noter que, selon son contrat signé en 2017, Kenny Tete devra recevoir 2 ME de la part de l’OL si jamais son transfert devait dépasser les 10 ME.