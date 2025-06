OL ‍: Un dépôt de bilan en cas de Ligue 2 ‍?

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Les supporters de l'Olympique Lyonnais se réveillent avec la gueule de bois au lendemain de l'annonce par la DCNG de la rétrogradation de leur club en Ligue 2. Si l'appel confirme cette sanction, la crainte d'un désastre est dans l'air.

John Textor est désormais reparti vers les Etats-Unis pour retrouver Botafogo, le seul club qui pour l'instant lui donne du plaisir. Et, tandis qu'une grosse majorité de supporters de l'OL espèrent à présent qu'il va vite revendre le club, il est clair que c'est un cataclysme économique qui se profile si Lyon doit évoluer en Ligue 2 la saison prochaine comme l'a décidé mardi la DNCG. L'Olympique Lyonnais a été structuré pour évoluer en Ligue 1 et pas à l'échelon inférieur. Alors, ce mercredi, l'inquiétude a encore grandi dans les bureaux de l'OL où une centaine de départs volontaires ont déjà été enregistrés depuis le début de l'année. Et dans Le Progrès, Sidney Govou ne masque pas sa crainte de voir le club totalement s'écrouler si la décision de rétrograder l'OL était confirmé en appel. L'ancien joueur emblématique du Lyon des grandes années est plus qu'inquiet.

La Ligue 2 et la fin de l'OL ?

Avouant qu'il était plutôt confiant avant le passage de John Textor et de l'OL devant la DNCG en ayant cru les paroles du patron d'Eagle Football Group, l'ancien attaquant de Lyon, désormais consultant pour Canal+, pense que l'Américain l'a berné. « Je savais la situation économique du club compliquée. Quand vous apprenez que les fournisseurs ne sont plus payés, comme l’Urssaf ou d’autres choses, ce ne sont pas de bons indicateurs, et ils s’additionnaient en plus. Je pensais qu’avec un projet sportif beaucoup plus restreint sur un plan économique, mais de la stabilité, cela pouvait quand même passer devant la DNCG. Mais non…, constate Sidney Govou, qui redoute dorénavant une fin tragique pour l’Olympique Lyonnais. Si rétrogradation en L2, il y a bien au bout pour l'OL, vu la structure du club actuelle, ça ne peut que terminer en dépôt de bilan (...) Ceux qui sont partis du club avec un chèque il y a peu de temps doivent bien rigoler aujourd'hui, mais les autres, les amoureux de l'OL, les employés, comment vont-ils vivre tout cela ? Si jamais on voit fanfaronner John Textor lors du 8e de finale de la Coupe du monde des clubs dans quelques jours avec Botafogo, alors c'est que vraiment rien ne va plus. »

Officiel : L’OL avoue ne rien comprendre https://t.co/AtRzhFCMnt — Foot01.com (@Foot01_com) June 24, 2025

Dans ce dossier, il reste tout de même à connaître la position d'Ares Management, qui a été le bailleur de fonds de John Textor lors du rachat de l'Olympique Lyonnais à Jean-Michel Aulas et qui fera probablement tout pour récupérer une grosse partie de son argent. On voit mal le fonds d'investissement américain dire adieu à tout cela sans essayer de sauver ce qui peut l'être. Et cela peut passer par une reprise de l'OL, comme Oaktree l'a fait avec l'Inter Milan quand les investisseurs chinois ont été incapables de rembourser ce qu'ils devaient.