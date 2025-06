DNCG ‍: L’OL relégué en Ligue 2 ‍!

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Terrible douche froide pour l’Olympique Lyonnais, qui n’a pas convaincu la DNCG et a été relégué en Ligue 2 ce mardi soir.

C’était le rendez-vous très attendu depuis des mois désormais. Relégué en Ligue 2 de manière provisoire après avoir dévoilé des comptes déficitaire et des signaux négatifs, l’Olympique Lyonnais a présenté ce mardi son budget et son exercice économique à la DNCG. L’examen s’est bien passé selon John Textor, mais il fallait encore attendre le verdict du gendarme financier. « On est plutôt satisfait. La DNCG est au courant de ce qu'on a proposé. Vous pouvez le voir, notamment la vente de Crystal Palace. Tout s'est passé comme on avait prévu. On a aimé ce qu'il s'est passé cette année. On a amené beaucoup d'argent, on a fait notre boulot. J'ai assez d'argent pour assurer l’avenir », avait notamment expliqué le patron de l’OL à la sortie de l’audition.

Le verdict n’a pas été positif du tout car il a confirmé la relégation de l’Olympique Lyonnais en Ligue 2. Malgré le départ de plusieurs joueurs à fort salaire, comme Alexandre Lacazette, Nicolas Tagliafico et peut-être même Corentin Tolisso, la vente des parts de Crystal Palace en cours par John Textor et l’apport de nouveaux investisseurs, le gendarme financier n’a pas du tout été convaincu par le discours de l’Américain. L’OL peut désormais faire appel, ce qui sera sûrement le cas, mais le couperet est tombé de manière terrible sur la tête des Lyonnais.

Si la décision devait être confirmée en appel, cela permettrait à Reims de se maintenir en Ligue 1.